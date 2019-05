Juve, è sfida tra big a centrocampo: Paratici sceglie Pogba o Milinkovic

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Un grande nome per il centrocampo: è questa l'intenzione della Juventus sul mercato. E i nomi, riporta Tuttosport, sono due: da un lato Paul Pogba, dall'altro Sergej Milinkovic-Savic. Col serbo della Lazio, in particolare, c'è un'intesa di massima: ha sfiorato più volte il bianconero negli ultimi anni, ora c'è da convincere soprattutto Claudio Lotito, mai troppo incline ad abbassare le proprie pretese economiche. Dai 100 milioni richiesti ai 50-60 che la Vecchia Signora conta di mettere sul piatto, però, la differenza non è poca.

Pogba costa di più: a livello di cartellino, perché in questo caso la richiesta del Manchester United supera i 100 milioni di euro. E anche di ingaggio: il francese chiederebbe un salario netto da almeno 12 milioni annui, a fronte dei 5 di cui si "acconterebbe" il serbo. Il ritorno del Polpo, però, sarebbe un'operazione di alta caratura anche a livello commerciale e di marketing: due fattori che alla Continassa tengono in alta considerazione. E con i Red Devils si dovrà parlare anche di Paulo Dybala, che all'Old Trafford piace eccome.