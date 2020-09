Juve, ecco Arthur: esordio in bianconero per l'ex Barça. Dentro anche Douglas Costa

Esordio in bianconero per Arthur: Pirlo ha infatti appena inserito il centrocampista brasiliano nella sfida con la Roma, attualmente sul 2-1 per i giallorossi. L'ex Barcellona ha sostituito McKennie: nella Juventus fuori anche Morata per Douglas Costa.