Juve, ecco Arthur: visite mediche per il brasiliano a Torino insieme a Pjanic

vedi letture

Arthur si è presentato all’aeroporto di Caselle poco prima dell’una e questa mattina sosterrà le visite al J Medical prima di legarsi ufficialmente con la Juve per i prossimi cinque anni. Sempre all’interno del centro medico dell’Allianz Stadium, sotto gli occhi attenti del responsabile sanitario del Barcellona, Miralem Pjanic si sottoporrà alle visite per formalizzare l’accordo con il club blaugrana e concludere dunque lo scambio di mercato. L’affare ha messo d’accordo tutti al tavolo della trattativa, e i giocatori si dicono pronti a spendersi fino al termine della stagione con gli attuali club, prima di aprire un nuovo capitolo della propria carriera a partire da settembre. Arthur è il primo tassello di un reparto mediano che potrebbe cambiare molto nel futuro prossimo, prima però c’è da giungere fino a in fondo all’annata calcistica con Pjanic in regia: Sarri conta nella massima professionalità del calciatore.