Juve, ecco Cristiano Ronaldo jr: il figlio di CR7 tra i pulcini bianconeri

Lo sguardo e la voglia di vincere, Cristianinho, deve averli ereditati da suo papà. "E' molto competitivo, come ero io alla sua età. Non gli piace perdere, diventerà come me al 100 per cento" ha detto lo stesso Ronaldo, prima che le immagini del piccolo CR7 in bianconero facessero il giro del mondo. Il primogenito del portoghese, dopo aver indossato la camiseta blanca del Real Madrid, ieri ha toccato i suoi primi palloni in maglia Juve. "Parte la stagione dell'Under 9" si legge sul sito ufficiale del club, che racconta attraverso una galleria di scatti l'accoglienza riservata al giovane figlio d'arte e a tutto il gruppo di pulcini da parte di Stephan Saporito, Giuseppe Comito e Silvia Piccini, staff tecnico dell'Under 9 bianconera. Di padre in figlio, il sodalizio tra la Vecchia Signora e il mondo di CR7 è destinato a scuotere tutta l'orbita Juve, già dalla sua "cantera".

TUTTO SUO PADRE - "Mi piace insegnargli alcune cose ma diventerà quello che vorrà - ha detto CR7 a Dazn - io lo supporterò sempre ma certo mi piacerebbe che diventasse un calciatore. Penso che abbia quella passione, ha un buon fisico, è rapido, ha qualità, calcia bene. E' così giovane, io non gli metterò pressione ma sogno di vederlo calciatore". E, quasi sempre, buon sangue non mente.