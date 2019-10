© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Federico Bernardeschi ha commentato così ai microfoni di JTV il match vinto ieri dalla Juventus in extremis contro il Genoa: "Sono vittorie importanti queste, che alla fine del campionato pesano tanto. Anche in questa occasione abbiamo dimostrato di avere una fame, una cattiveria incredibile. La mole di gioco è sempre notevole? Sì sono due partite che creiamo 10-12 palle gol a partita, il problema è che non concretizziamo, ma sarei più preoccupato se non creassimo. Quando ne crei 12 poi ci sono quelle partite dove entrano tutte e 12. L’importante è aver portato a casa i tre punti”.

La prestazione personale? "Devo dire che mi trovo bene in quella posizione e più ci gioco più mi trovo bene. Sono contento, poi quando entreranno un po’ più di gol ci divertiremo tanto".