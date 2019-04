Juve, ecco la strategia per Chiesa. Ma la Fiorentina spara alto

© foto di Giacomo Morini

Da oltre un mese, si legge sul Corriere dello Sport, la Juventus sta lavorando sottotraccia per Federico Chiesa con continui contatti col padre Enrico. La strategia è chiara: ottenere il sì di massima del talento della Fiorentina per poi andare a trattare con la società viola. La famiglia Della Valle valuta il giocatore 100 milioni di euro, mentre la Juventus non vorrebbe andare sopra i 70 (comprese le contropartite tecniche). Alla finestra resta l’Inter, ma non è da escludere che anche dall’estero possa arrivare l’offerta in grado di far saltare il banco.