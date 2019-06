Juve, ecco Pellegrini e Rabiot. Stretta finale per De Ligt

Fonte: inviato a Torino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ce l’ho, ce l’ho, manca. Fabio Paratici comincia a dare ordine alle sue figurine, nella raccolta estate 2019. Dicono nell’ambiente che il direttore dell’area tecnica della Juventus sia sempre stato un fuoriclasse nel fiutare il momento più adatto per affondare il colpo, dopo un lungo percorso di corteggiamento durante il quale l’obiettivo resta perennemente al centro delle sue attenzioni. Così ieri sera, dopo aver portato a termine lo scambio Pellegrini-Spinazzola, il dirigente bianconero è volato a Parigi per formalizzare l’affare Rabiot. Di fatto, il secondo rinforzo a centrocampo a parametro zero, dopo quello di Ramsey, che garantisce a Sarri qualità e quantità in mezzo.

Quanto all’operazione Pellegrini, invece, la Juve porta a casa un altro gioiello made in Italy di prospettiva, realizzando addirittura una plusvalenza grazie ai 25 milioni incassati da Spinazzola, che va alla Roma in cerca di maggiore continuità. Il giovane classe 1999, appartenente alla scuderia di Raiola, è stato preso per 15 milioni: sarà una buona alternativa sulla fascia a un giocatore più esperto, a meno di sorprese Alex Sandro. Le visite mediche potrebbero svolgersi lunedì.

Adesso l’attesa si sposta tutta su De Ligt. Anche qui lo zampino di Raiola appare determinante, al pari dell’azione diplomatica portata a termine in queste ultime settimane da Nedved. Tocca a Paratici volare ad Amsterdam e chiudere definitivamente l’operazione con l’Ajax, avendo già un’intesa di massima con il giocatore sull’ingaggio (quinquennale a 12 milioni compresi bonus, e clausola di 150 milioni a salire esercitabile dalla terza stagione). Probabile che il blitz avvenga già nel week end, così da evitare ogni possibile inserimento da parte di altri club prima di lunedì, primo giorno utile per depositare i contratti relativi alla nuova stagione.