Juve, ecco Perin: il secondo di lusso che spaventa le avversarie

Dal corrispondente a Torino

Perin al J Medical

Mattia Perin è della Juventus, un secondo di lusso pagato 15 milioni (in tutto) in grado di fare il primo ovunque. E questo, in un mercato dove la quotazione dei portieri rischia di decollare, fa ancora più paura alle avversarie. Visite al J Medical e firme di rito per l'ex Genoa, che ieri è ufficialmente salito sul treno bianconero, che da settimane lo attende per la sua prima corsa estiva. "C'è stato un forte interesse da parte della società. Quando mi ha contattato al telefono il mio agente non ho potuto che dire di sì. Questi sono treni che passano una volta nella vita. Non potevo rifiutare la Juventus" le prime parole da bianconero di Perin al sito ufficiale del club. "Io mi sento pronto - ha aggiunto l'estremo difensore - ho passato dei momenti difficili con gli infortuni che mi hanno fatto crescere e trovare altri equilibri, e mi hanno fatto diventare uomo. Arrivo alla Juve all'età giusta". E la Juventus, da canto suo, ha trovato il giusto innesto in porta senza però svenarsi: 12 milioni (pagabili in tre esercizi, si legge sulla nota ufficiale) più altri 3 di bonus, attraverso un contratto quadriennale con la Signora da 2,5 milioni di euro più bonus, fino al 30 giugno 2022.

SECONDO DI LUSSO - Il miglior portiere azzurro per rendimento, a oggi, andrà a fare da secondo di lusso a Szczesny. Con la speranza, in cuor suo, di giocarsi tutte le carte per diventare un giorno la prima scelta di Massimiliano Allegri. La Juve ha dato la sua risposta all'addio di Buffon con il 25enne di Latina, almeno in termini numerici. Il polacco partirà in testa nelle gerarchie, Mattia si "limiterà" a farsi trovare pronto quando chiamato in causa. Una delicata concorrenza interna in grado, però, di alzare il livello di competitività tra i pali. Un coraggioso azzardo per Perin, c'è da dirlo, una certezza in più per la Juventus.