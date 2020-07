Juve, ecco Pirlo: "Ormai zero rapporti col Milan. Non c'è più nessuno che conosco, tranne Maldini"

vedi letture

E' iniziata oggi l'avventura di Andrea Pirlo come nuovo allenatore della Juventus Under23. E in conferenza stampa - tra le altre cose - l'ex centrocampista ha spiegato anche i motivi del forte legame con i colori bianconeri: "Ho sempre mantenuto i rapporti di stima e amicizia. Non ho più rapporti con il Milan perché non c'è più nessuno di quelli che c'erano se non Maldini. Il mio percorso è stato quello di venire a vivere a Torino e ora di fare l'allenatore".

Hai pensato di fare il dirigente?

"No. Ho dei sogni e per raggiungerli il modo è fare l'allenatore".

Cosa trasmetterai ai tuoi ragazzi?

"Dovrò spiegare cosa vuol dire giocare nella Juventus e quanti sacrifici servono per giocare in prima squadra. Dovremo essere pronti per calarci in questa realtà di Lega Pro, dovremo avere motivazioni per fare un campionato importante".

Clicca qui per leggere la conferenza stampa integrale!