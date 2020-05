Juve, ecco Rabiot. Higuain a Torino nel fine settimana, le Women già in città

vedi letture

Adrien Rabiot giungerà oggi a Torino, nove giorni dopo Cristiano Ronaldo che lo scorso 4 maggio fu il primo calciatore della Juventus a rientrare dall’estero e sottoporsi alla quarantena. Anche il francese osserverà come gli altri quattordici giorni di isolamento, poi sarà libero di allenarsi alla Continassa. A quel punto, se nel frattempo sarà definito il protocollo per gli allenamenti di squadra, Rabiot si aggregherà ai compagni che verosimilmente riprenderanno prima le attività in gruppo. L’ultimo che manca all’appello in città, a questo punto, è Gonzalo Higuain. Il Pipita, trattenuto comprensibilmente in Argentina per una serie di motivi strettamente personali, dovrebbe comunque presentarsi entro la fine della settimana. Ieri, intanto, sono rientrate in città anche le giocatrici della Juventus Women. Sei in tutto: Sembrant, Hyyrynen, Pedersen, Zamanian, Staskova e Maria Alves (quest’ultima a Torino già lunedì). Anche in questo caso, in attesa della definizione del protocollo, giunge un segnale forte sulla volontà di riprendere il cammino verso lo Scudetto, non appena ci saranno le condizioni.