Juve, effetto CR7: la maglia bianconera ora spopola anche negli States

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Effetto prolungato. Quello di CR7 alla Juvenuts, che sta dando benefici in campo - nove gol e sei assist in quindici partite - e negli store sportivi di tutto il mondo. Non solo in quelli italiani: la maglia bianconera con il nome "Ronaldo" inciso sulle spalle, infatti, continua ad essere venduta al di là dell'entusiasmo iniziale per lo sbarco estivo del marziano nell'universo Juventus. E bel oltre i confini prettamente bianconeri. La conferma della febbre prolungata arriva dal portale e-commercesoccer.com, che mette in risalto un dato sorprendente: nei cinquanta stati Usa, in quattro di essi la casacca bianconera risulta essere la più venduta di tutte. In testa a questa speciale hit parade c’è il Manchester United a quota 11 (stati), poi il Barcellona a 9, Psg e Liverpool a 7, Real a 6, Juve e Tottenham a 4, Bayern Monaco a 2. Un balzo notevole dovuto, evidentemente, all'arrivo dell'asso portoghese a Torino, visto che lo scorso anno i colori della Signora non erano nemmeno contemplati. Un trend in linea con la crescita esponenziale della Juve sui social, dove il club della Continassa ha fatto registrare un aumento percentuale di follower senza paragoni: da 10, 2 milioni di seguaci - prima di Ronaldo - ai 18,5 odierni. Quasi il doppio, il tutto solo nel giro di qualche mese. E tutto grazie a CR7, che nel frattempo è diventato il personaggio pubblico più seguito nel globo. Da vero leader in rete, sia sui social sia in mezzo al campo.