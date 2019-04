Juve eliminata ai quarti con CR7. Nel primo anno di Real andò peggio

© foto di www.imagephotoagency.it

La Juventus di Cristiano Ronaldo è fuori ai quarti di finale di Champions League. Una prima volta assoluta per il campione portoghese, ma per i bianconeri c'è un precedente che in un certo senso può far ben sperare. Al primo anno col Real Madrid, infatti, CR7 fece anche peggio: le merengues furono infatti eliminate addirittura agli ottavi di finale. Era l'anno del triplete dell'Inter e il Real fu eliminato dal Lione, poi capace di imporsi sul Bordeaux e infine eliminato dal Bayern Monaco in semifinale.