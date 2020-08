Juve eliminata, Capello: "Dybala in campo era un rischio da non correre"

Fabio Capello ha commentato a caldo Juventus-Lione a Sky Sport. "Quello di Dybala è stato un rischio che non andava preso, ognuno può pensarla come crede. Mettevo avanti Cuadrado: dietro aveva fatto errori ma davanti creava problemi sui cross -spiega dopo l'eliminazione dei bianconeri-. Non aveva altro da fare, forse: pensavo che già dall'inizio mettesse Cuadrado alto e non Bernardeschi".