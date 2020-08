Juve eliminata, Sabatini: "Verdetto giusto. Troppi errori, è mancata la qualità a centrocampo"

Il giornalista Sandro Sabatini ha parlato a Mediaset dopo l'eliminazione della Juventus dalla Champions League: "Vista sulle due partite il verdetto è giusto. La Juve non ha fatto bene. Manca qualità e a centrocampo ci sono stati troppi errori. Sulla valutazione dell'allenatore è giusto non attenersi a questa partita e basta ma quest'anno ci sono state tante cose non andate per il verso giusto".