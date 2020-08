Juve eliminata, Sarri in bilico? Sabatini si sbilancia: "Torna di moda Simone Inzaghi"

La Juventus è fuori dalla Champions League. Non è bastata la vittoria per 2-1 contro il Lione per approdare ai quarti di finale e inevitabilmente, dopo l'eliminazione il nome di Maurizio Sarri è al centro di molte voci, con la sua posizione che appare in bilico. Sandro Sabatini, giornalista Mediaset, ha affermato a Pressing Champions League: "Torna prepotentemente di moda il nome di Simone Inzaghi".