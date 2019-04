Fonte: da Torino, Giovanni Albanese

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Massimiliano Allegri punterà tutto su Moise Kean nella trasferta infrasettimanale di Cagliari. Gestione a parte, il giovane attaccante classe 2000 è l'unico a disposizione di ruolo alla luce delle assenze di Mandzukic, Ronaldo e Dybala. Con lui, in avanti, dovrebbe giocare Bernardeschi. Mentre, a gara in corso, potrebbe esserci l'opportunità di esordire in Serie A per Stephy Mavididi, prelevato la scorsa estate dell'Arsenal e impiegato in Seconda Squadra. La punta inglese classe 1998 ha collezionato fin quì 32 presenze tra Coppa Italia e campionato di Serie C, e messo a segno 7 reti.