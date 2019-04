Fonte: Inviato ad Amsterdam

© foto di Insidefoto/Image Sport

Ultime da casa Juventus: domani la squadra partirà per Amsterdam, dove è attesa mercoledì sera dalla gara di Champions League contro l'Ajax. Tutto ruota intorno a Cristiano Ronaldo a questo punto: senza il portoghese agirà Mandzukic da centravanti, con CR7 fuori Dybala. Dietro forte rischio per Chiellini per il problema accusato oggi al polpaccio sinistro: è pronto Rugani.

La probabile formazione della Juventus: Szczesny; De Sciglio, Rugani, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Ronaldo (Dybala), Mandzukic