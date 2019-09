Juve, emergenza terzini dichiarata: poche alternative per Sarri

Fonte: inviato a Torino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Adesso l’emergenza terzini è dichiarata. Gli accertamenti su Danilo e De Sciglio mettono con le spalle al muro Sarri: la Juve, almeno fino alla sosta per le Nazionali, dovrà fare a meno di entrambi. Poche le soluzioni in realtà. Nella costruzione della rosa, evidentemente, il ruolo degli esterni bassi è quello più infarcito da elementi duttili ambidestri.

Alex Sandro, che fin qui le ha giocate praticamente tutte (con Nazionale comprese) è l’unica soluzione sulla corsia sinistra. Come Cuadrado sul versante di destra. In attesa di tempi migliori. Contro la Spal, sabato, le scelte dovranno anche tener conto del successivo impegno europeo: martedì sera, infatti, i bianconeri non potranno mancare i tre punti all’Allianz Stadium, contro il Bayer Leverkusen.

Bisogna dunque smaltire in fretta le fatiche accumulate con Hellas Verona e Brescia, interpretare al meglio altri novanta minuti di sacrificio e calarsi subito nella dimensione europea. In attesa del recupero di Cristiano Ronaldo: l’uomo in più di questa Juve, che non può certo mancare nelle grandi serate di Champions.