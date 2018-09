Juve, emissari in Inghilterra per Diogo Jota: il suo agente è Jorge Mendes

© foto di Federico Gaetano

Il nome nuovo per l'attacco della Juventus è quello di Diogo Jota, esterno offensivo del Wolverhampton, club in cui agisce da ala sinistra. Il suo procuratore è Jorge Mendes, lo stesso di Cristiano Ronaldo, e del classe '96 s'è già parlato a lungo nel recente passato. Ieri un emissario juventino l'ha seguito nel match contro il Southampton, chiara testimonianza di un interesse concreto, per un affare destinato ad entrare nel vivo tra gennaio e la prossima estate. A riferirlo è Tuttosport.