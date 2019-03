© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Juventus continua a seguire Matthijs de Ligt, difensore dell'Ajax. Lo farà anche prima del doppio incrocio in Champions League, come fa sapere Tuttosport in edicola. I bianconeri avranno alcuni osservatori presenti alla sfida di domenica tra l'Olanda e la Germania, in programma ad Amsterdam, per avere ulteriori conferme sul valore del ventenne. In caso positivo, a Torino sarebbero pronti a inserire nella trattativa (si parla di 70 milioni di euro) Moise Kean, che già a gennaio era stato accostato a un trasferimento proprio all'Ajax. Tra l'altro, de Ligt e Kean sono giocatori assistiti dall'agente Mino Raiola.