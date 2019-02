Juve, Emre Can: "Con l'Atletico sarà dura. Primo obiettivo è lo Scudetto"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il centrocampista della Juventus, Emre Can, ha parlato ai microfoni di Sky Sport, analizzando i vari obiettivi dei bianconeri in questa stagione: "Contro l'Atletico sarà dura, uno degli avversari più forti che potessimo pescare. Sono una squadra forte contro la quale è difficile giocare ma noi siamo la Juve e dobbiamo cercare di vincere. I tifosi non vedono l'ora che la Juve torni a vincere la Champions, abbiamo l'occasione di vincere l'ottavo Scudetto di fila ma non è mai facile. Quello è il nostro primo obiettivo, poi chiaramente c'è la Champions".