Juve, Emre Can: "CR7 mi ha battuto in Champions. Voglio vincerla con lui"

Il centrocampista della Juventus Emre Can ha parlato di Cristiano Ronaldo in un'intervista rilasciata a Sky Sport. Queste le sue parole: "È bello giocare con Ronaldo tutti vorrebbero volerlo in squadra, è sempre disponibile e tutti imparano qualcosa da lui. Dà una grande carica alla squadra. L'anno scorso ho perso la finale di Champions contro di lui, quest'anno voglio vincerela insieme".