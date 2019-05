© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport troviamo il punto sui centrocampisti della Juventus attualmente in rosa. Per Miralem Pjanic influirà il giudizio del nuovo allenatore, mentre Rodrigo Bentancur ed Emre Can sono certi della permanenza. In uscita, complici anche i tanti infortuni, sembra invece esserci uno fra Sami Khedira e Juan Cuadrado, ma anche in questo caso una parola importante ce l'avra l'allenatore.