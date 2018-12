Juve, Emre Can e Bonucci titolari. Cancelo rientra tra 6-7 settimane

Come spesso accade alla vigilia, Massimiliano Allegri tara avversario e partita. E il derby, contro questo Toro, giocato dopo lo scivolone indolore di Berna, rappresenta lo scoglio più grande da qui alla sosta: "Sarà una partita importante - dice l’allenatore presentando Torino-Juventus - il Toro ha perso solo tre volte e sta facendo molto bene, anche a Milano ha giocato una bella partita. Il derby non è una trappola ma sempre una gara difficile, la più complicata delle quattro partite che ci aspettano da qui alla sosta, perché giochiamo a 72 ore dalla Svizzera. Dobbiamo ritrovare le giuste energie e tirare fuori anche quello che non abbiamo, a costo di giocare meno bene. Quindi ci vorrà una prova tosta sotto il profilo caratteriale".

DUBBIO IN DIFESA - Dentro Ronaldo l'instancabile, alla sua prima stracittadina in maglia bianconera: "Ho già parlato con lui, ne salterà una tra Roma, Atalanta e Samp. In difesa rientra Chiellini, Alex Sandro a sinistra e De Sciglio a destra. In mezzo Pjanic ci sarà di sicuro, non è in difficoltà e per noi è fondamentale. L'unico dubbio è tra Bonucci e Rugani", con il centrale di Viterbo in vantaggio. A centrocampo dovrebbe partire Emre Can, vista la squalifica di Bentancur, con Matuidi a sinistra e dietro i soliti tre in attacco. E in porta ci sarà Perin.

JUVE IN GINOCCHIO - Cuadrado e Cancelo, infortunati, non sono stati convocati. Il portoghese ieri sera si è sottoposto all'intervento chirurgico di "meniscectomia selettiva mediale al ginocchio destro tornerà": tornerà dopo la sosta, tra 6-7 settimane. Terapie conservative invece per il colombiano, anche lui alle prese con un problema al ginocchio, che verrà valutato nei prossimi giorni insieme alla possibilità di un eventuale intervento.

RITIRO SOSPESO - Oltre agli infortuni di Cancelo e Cuadrado, la vera novità è la sospensione del solito ritiro pre partita: "Li ho lasciati liberi perché abbiamo fatto cinque giorni di ritiro e glielo avevo promesso". La Juventus, infatti, si troverà questa mattina alla Continassa per l'allenamento di rifinitura verso la sfida di questa sera all'Olimpico granata.