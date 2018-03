Juve, Emre Can: "Giocherò in un grande club. Mi piacciono Liga e A"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dal ritiro della nazionale tedesca, ha parlato il grande obiettivo della Juventus Emre Can ai microfoni di Suddeutsche Zeitung: "Non voglio escludere nessuna opzione, non so quello che farò a partire dalla prossima estate. Ma sono abbastanza sicuro di me stesso per dire che le mie qualità basteranno per giocare in un club molto grande. Tornare in Bundesliga? Perché no? Anche se devo ammettere che il livello si è abbassato notevolmente negli ultimi anni. La Premier League ha la possibilità di spendere più soldi sul mercato e questo è molto importante per i giocatori. Ora in Inghilterra sto facendo bene, ma anche la Liga è molto attraente, così come la Serie A, che è cresciuta negli ultimi anni, o la Ligue 1, diventata uno dei campionati più importanti in Europa".