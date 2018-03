Juve-Emre Can: inserimenti Bayern e Real ma i bianconeri sono avanti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"La Juventus non allenata la marcatura su Emre Can coi contatti quasi quotidiani". Lo scrive oggi Tuttosport che parla di un giocatore, in scadenza con il Liverpool in estate, sempre più interessato all'ipotesi Juventus. Negli ultimi giorni, però, gli interessamenti di Bayern Monaco e Real Madrid starebbero facendo riflettere il ventiquattrenne centrocampista e il suo entourage. La parola dei mesi scorsi fa restare in prima fila Marotta e Paratici ma la concorrenza adesso non manca.