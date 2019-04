© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Emre Can, centrocampista della Juventus in campo dal 1' nel 3-5-2 bianconero, ha parlato a JTV prima della sfida con il Cagliari. Tuttojuve.com ha ripreso le sue parole: "Non ho mai giocato in questo campo, so che è una partita tosta, ma la Juve deve giocare per vincere".