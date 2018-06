Juve, Emre Can sì ma soltanto dalla prossima settimana

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Emre Can è la certezza per il mercato del futuro della Juventus. Il tedesco, ricorda Tuttosport, arriverà a Torino dopo una vacanza post Champions League. Firma e visite mediche, dunque, sono previste non prima della prossima settimana, così che il centrocampista in arrivo a parametro zero dal Liverpool sia pronto e carico per il ritiro.