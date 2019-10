Juve, Emre Can sempre in partenza: sul tedesco ci sono PSG e Bayern

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Partente dichiarato in casa Juventus, Emre Can ha giocato da titolare contro il Lecce ma la situazione è abbastanza chiara: a gennaio dovrebbe partire. Secondo quanto riferito da Tuttosport, per il tedesco di origini turche sarebbero sempre vivi gli interessamenti di Paris Saint-Germain e Bayern Monaco. In estate non sono stati sufficienti per trovare un accordo, con l'arrivo dell'inverno qualcosa dovrà cambiare, almeno nei piani della Vecchia Signora.