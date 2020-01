© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'interesse attorno a Emre Can resta alto, ma per ora alla Juventus non sono arrivate proposte concrete. Ne scrive Tuttosport: il centrocampista tedesco resta nei pensieri soprattutto del Manchester United, che lo ha seguito anche contro il Cagliari. Fin qui, nessuna offerta vera e propria: a Paratici ne potrebbe bastare una da 30 milioni. Discorso diverso per Demiral: anche il centrale turco piace allo United, come pure a Leicester, Borussia Dortmund e molti altri club. Ma in quel caso la Vecchia Signora non è pronta ad aprire alcun margine di trattativa.