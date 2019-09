© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

I tifosi della Juventus, complici le prestazioni non esaltanti di Rabiot, aspettavano con ansia di vedere Emre Can in campo. E infatti, sia al momento del riscaldamento che poi in occasione del suo ingresso in campo contro la SPAL (al posto di Khedira e non Rabiot), avvenuto pochissimi minuti fa, il pubblico dello Stadium ha risposto in maniera entusiasta: applausi per Khedira, boato e ovazione per il subentrante Can. Applausi convinti anche per Bernardeschi, che ha rilevato Ramsey pochi minuti dopo.