Juve, Emre Can tra un anno: arriverà dal Liverpool a parametro zero

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Juventus è pronta, per l'estate che verrà, a chiudere il colpo Emre Can. Il centrocampista non ha ancora rinnovato con il Liverpool e la società bianconera, scrive oggi Tuttosport, porta avanti il corteggiamento con l'entourage del giocatore. Difficile però che i Reds lo liberino a gennaio, per questo la sensazione è che potrebbe arrivare in estate a parametro zero.