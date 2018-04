Juve, Emre Can vacilla per l'ingaggio. Anche il PSG su Allegri

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il quotidiano La Stampa in edicola torna sul divario evidenziato in questa stagione tra il calcio italiano e quello spagnolo, dopo la doppia sconfitta di Juventus e Roma contro Real Madrid e Barcellona. Le due formazioni iberiche hanno una forza nettamente superiore. Destinata a crescere, come evidenzia il duello Juve-Real: a Torino - si legge - preparano un maquillage autofinanziato e limitato da tetti d’ingaggio inevitabili (Emre Can vacilla per quello), a Madrid aspettano Neymar. Da qui nascono le riflessioni, anche i dubbi di Max Allegri sull’opportunità di allungare il ciclo e ascoltare club con portafogli e ambizioni superiori (Chelsea e Paris Saint-Germain su tutti).