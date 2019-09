Juve, entusiasmo smorzato: la perfezione di Sarri è ancora lontana

Fonte: inviato a Torino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

“C’è da risolvere questo problema sulle palle inattive: anche in situazione di palla lenta siamo poco aggressivi nei confronti degli avversari e della palla stessa, è un aspetto che dobbiamo risolvere”. La lucida analisi di Maurizio Sarri nel post gara del Wanda Metropolitano evita inutili processi al crollo finale dei suoi, all’esordio stagionale in Champions League.

Tutto quasi perfetto, nella Juventus contro l'Atletico Madrid, fino a un certo punto. Dal primo tempo di lotta, seppur non particolarmente brillante. Alla ripresa frizzante, con due reti una più bella dell’altra. La gioia, però, svanisce allo scadere, di fronte alla forza di volontà della formazione di Simeone, brava a riprendere una gara apparentemente chiusa. La perfezione che vuole Sarri è ancora lontana. Di buono, nella sua Juve, c’è la predisposizione al sacrificio, allo stringersi intorno nei momenti di difficoltà. E anche di costruire insieme le offensive vincenti.

Le criticità però ci sono tutte. Evidenti. E non si potranno trascinare a lungo. “C'è da migliorare, i particolari ti costano tanto – ammette Sarri -. Sensazione duplice: anche a livello di personalità la squadra ha fatto una partita seria, tosta. Loro in trasferta con l'Atletico Madrid non avevano mai segnato, invece oggi quasi tre gol. Gli aspetti positivi ci sono, la sensazione dalla panchina era che la situazione fosse controllo. Abbiamo palleggiato bene, c'era la sensazione di poter chiudere senza problemi”.

Le sensazioni si devono trasformare in certezze, a breve. Così da poter vivere la stagione con più serenità. E inseguire gli obiettivi con la positività che serve. Le prossime due settimane torneranno utili per lavorare sull'identità: Sarri vuole sentire sempre più sua questa squadra, che ha ancora tante armi nascoste da poter sfoderare al momento opportuno.