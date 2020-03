Juve, Fabio Paratici e quel legame indissolubile con la sua Piacenza

Fabio Paratici non dimentica. Le radici sono sacre e il momento che vive la sua Piacenza, travolta dall'emergenza Coronavirus, non lo lascia indifferente. "Resistiamo", l’invito del capo dell'area Sport di Juventus, che ha fatto una donazione al sistema sanitario locale. Lui, per anni dirigente silenzioso, adesso parla col cuore: "La nostra città è tra le più colpite da questo virus maledetto, ma noi piacentini non molliamo, ci stringiamo assieme e lottiamo. Non abito più a Piacenza da molti anni - sono quasi venticinque, tantissimi - ma la considero la mia casa: lo so da sempre, questi giorni di isolamento lotanto da lì me lo sta confermando. Sono innamorato della nostra terra, della nostra gente, delle nostre valli, delle nostre storie, dei nostri cibi e vini, e quando mi capita di incontrare qualche piacentino in giro per il mondo o di ascoltare qualcosa che riguarda Piacenza ho ogni volta una sensazione precisa, profonda, speciale: è solidarietà, è empatia, è consuetudine, è casa".

Paratici ha mosso i primi passi da calciatore con la maglia del Piacenza, dopo i primi anni di settore giovanile nella Borgonovese. In Primavera fu anche compagno di squadra di Pippo Inzaghi, suo fraterno amico da sempre. Lì ha esordito pure tra i professionisti, nella stagione 1989-90, collezionando cinque presenze nel campionato di Serie C1. Quel giovane pieno di sogni, jolly di centrocampo, si faceva apprezzare per la sua disponibilità a ricoprire diversi ruoli all'occorrenza: laterale, o addirittura in difesa, come avverrà diversi anni dopo. Un legame indissolubile con la sua città, che adesso piange diverse vite stroncate dal virus. Fabio Paratici non dimentica, e scende in campo di nuovo per la maglia della sua Piacenza.