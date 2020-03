Juve, Fabio Paratici tra libri, viaggi e tv: scopritore di talenti e cassaforte di aneddoti

Oltre il calcio, c’è Fabio. Quello che va “notoriamente a letto molto tardi”, dopo aver guardato un po' di televisione ("in questi giorni ho guardato Sky Sport Room, una trasmissione fatta molto ben, e po' di Sky Arte") o aver letto qualche pagina di un buon libro – l’ultimo di Walter Veltroni (Odiare l’odio, edito da Rizzoli, ndr) è molto bello, ammette in diretta su Juventus TV. Vedute ampie nel mondo dello Sport, ben più in là del calcio. “Io sono un grande appassionato di calcio ma anche di sport in generale, seguo tutto – spiega -. Per questo posso dire che l’Italia ha un grande gruppo di nuovi campioni come Campriani, la Goggia, Brignone, Quadarella, che sostituiranno Buffon, Pellegrini e Valentino Rossi, una grande generazione di campioni”.

E poi c’è Paratici il viaggiatore. Quello che dai trentaquattro anni, una volta chiusa anzitempo per scelta la carriera da calciatore (e anche quì ce ne sarebbe da raccontare qualcuna), comincia a girare il modo per scovare talenti: lui davvero potrebbe raccontare almeno almeno un aneddoto legato a ogni angolo nascosto del mondo.

“Ho avuto la fortuna di viaggiare tanto, all’inizio ho fatto sei anni alla Samp in cui facevo il capo degli osservatori e quindi ero sempre via – racconta il capo dell’area Sport della Juventus -. Ce ne sono tanti: un anno seguimmo un sudamericano, in Ecuador, e per incontrare la sua famiglia chiesi un appuntamento che mi fu dato alla stazione dei bus di Quito. Andai lì in giacca e cravatta, sbagliando, perché non era proprio l’abito più adatto per quel contesto. Il tassista, arrivato in quel posto molto malfamato, mi chiese: sei sicuro di scendere? Attraversai la stazione di Quito a testa bassa, sperando nessuno mi toccasse. Poi in Canada, Mondiale Under 20: la semifinale fu Argentina-Cile e già allora seguivamo Vidal. La partita finì otto contro otto e nel sottopassaggio arrestarono tutti i calciatori”.

E ancora: “Dovevo vedere una doppia partita in Polonia e sono rimasto lì dieci giorni perché il paese era chiuso per neve. Andavo all'internet point e ci stavo venti ore, restai da solo in questo albergo per dieci giorni. Quando arrivò il conto alla Samp per l'utilizzo del mio internet point mi fu giustamente decurtato dallo stipendio (sorride, ndr)”. E chissà quante altre potrebbe raccontarne di quella vita da scopritore di talenti.