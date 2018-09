Juve, fatturato a 504,2 milioni ma bilancio negativo. Anche il prossimo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Juventus avrà un bilancio in negativo di 18,9 di milioni per l'anno 2017-18. A sostenerlo è stato Exor che ha reso pubblici i dati dei primi sei mesi del 2018, dove la Juventus ha perso 62,2 milioni di euro. Perché i bianconeri sono in rosso? L'esclusione ai quarti contro il Real Madrid pesa per circa 35 milioni, mentre i riscatti di alcuni giocatori (Douglas Costa su tutti) hanno avuto un impatto negativo per 47,1 milioni. I primi sei mesi della stagione si erano chiusi con un lusinghiero +43,3 milioni di euro.

E il 2018? Exor spiega come gli acquisti - un esempio su tutti, Cristiano Ronaldo - probabilmente influenzeranno negativamente sul bilancio bianconero, sebbene non sia certo: di fatto molto dipenderà dalla Champions League (più ricca in questa annata) e dall'incremento di valore del club, sia per gli sponsor che per magliette vendute. Pare evidente, però, che arrivare ai quarti di Champions potrebbe non bastare per un segno positivo fra un anno.

Il fatturato del 2017-18 è stato di 504,2.