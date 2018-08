© foto di Federico Gaetano

Sale il costo di Andrea Favilli. Secondo quanto riferito dal Corriere di Torino, infatti, la Juventus è pronta a incassare ben 12 milioni di euro dal Genoa per il giovane centravanti. Prestito oneroso da 5 milioni, obbligo di riscatto a 7, recompra fissata a 16 milioni per il primo anno e 23 per il secondo. Accordo praticamente su tutto, con un aumento, appunto, per Preziosi: i due club avevano già trovato un'intesa di massima attorno agli 8 milioni. Poi l'aumento delle pretendenti (Udinese e Porto su tutte), complice la doppietta siglata al Bayern, ha fatto aumentare del 50% il prezzo.