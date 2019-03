Juve favorita? Allegri: "No, si vince gara dopo gara. Non serve Harvard"

Fonte: Inviato a Torino

Juventus favorita per la vittoria finale? Massimiliano Allegri non è d’accordo, neanche dopo il 3-0 all’Atletico Madrid: "No, è una delle pretendenti per vincere la Champions. Poi se si usciva dopo una prestazione del genere pazienza. La Juventus deve giocare la Champions, sempre. Se non giochi l'ottavo di finale non puoi sognare la Champions, non serve studiare ad Harvard per questo. Se passi il girone puoi sperare, sennò o guardi l'Europa League o no".