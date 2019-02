Fonte: inviato a Madrid

Juventus favorita? Un’etichetta che non trova d’accordo Miralem Pjanic, impegnato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l’Atletico Madrid: "Non ci sentiamo favoriti, ci sentiamo forti. È diverso. Ci sono tante favorite per vincere la Champions: è una competizione complicata, con squadre di alto livello. Siamo arrivati a questo punto, ci giochiamo un ottavo di finale in grande condizione: non vedo il motivo di sbagliare questa partita. Per noi sarà importante in vista del ritorno, per finire il lavoro a casa".