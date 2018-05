Juve, festa scudetto e di addio: ecco le possibile partenze

Dal corrispondente a Torino

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Festa scudetto, feste d'addio. Sotto il cielo di Torino oggi i bianconeri celebreranno il settimo titolo consecutivo, prima all'Allianz Stadium e poi per le vie del centro di Torino. Il campionato dei record, del "mito" e dell'orgoglio, come l'ha battezzato ieri Massimiliano Allegri presentando l'ultimo atto contro il Verona (oggi ore 15) di una stagione combattuta come poche. Uno scudetto che sarà certamente l'ultimo per Gianluigi Buffon, che ha già certificato il suo "arrivederci" in bianconero: la voglia di rimanere tra i pali è ancora tanta e le offerte non mancano. Il portierone di Carrara deciderà cosa farà da grande nel giro di una settimana o poco più. Ai saluti anche Kwadwo Asamoah: in scadenza di contratto con la Signora, il ghanese ha scelto di cedere alle avance dell'Inter, che gli ha offerto un contratto triennale e la promessa di un avvenire da protagonista in maglia nerazzurra. E sarà congedo certo anche per Stephan Lichtsteiner, che già da un paio di settimane ha comunicato il suo futuro lontano dalla Mole e dalla serie A.

FUTURO IN BILICO - Meno certo, invece, il futuro di Claudio Marchisio, uno dei magnifici 5 dei 7 campionati insieme a Buffon, Lichtsteiner, Chiellini e Barzagli. La stagione del Principino, costellata da panchine e infortuni, è stata tutt'alto che continua. Il numero 8 bianconero vorrebbe rimanere nel club che l'ha cresciuto, ma le sirene dell'Mls suonano forte e fanno breccia più sui familiari che sul calciatore. Discorso simile anche per Sami Khedira, che piace negli States e in Premier, e che - anche per l'età, 31 anni - potrebbe rimanere chiuso dall'arrivo del 24enne connazionale Emre Can, che la Juve attende di accogliere a breve alla Continassa. Porte girevoli anche per Mario Mandzukic, che ha respinto al mittente le offerte dalla Cina ma che, dopo tre anni alla Juventus, potrebbe essere ingolosito dalla possibilità di tornare a fare il centravanti: il Milan sonda il terreno mentre il Besiktas continua a seguirlo da vicino. Infine Alex Sandro, che la Juve ha messo sul mercato: in caso di grossa offerta Marotta valuterà la cessione dell'esterno brasiliano, che da tempo sembra essere a caccia di nuovi stimoli. Discorsi aperti ma momentaneamente congelati: se ne parlerà, e non poco, ma solo dopo aver fatto festa. Per l'ultima volta, oggi, tutti assieme.