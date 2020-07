Juve, festa scudetto rimandate. La sconfitta di Udine aumenta i dubbi in vista della Champions

vedi letture

“Se nessuno vuole vincere lo scudetto, noi se riusciamo lo prendiamo volentieri”. Le parole di Paratici, nel pre gara di Udine, sono una chiara frecciatina all’Inter che quest’anno ce l’ha messa tutta – anche in sede di calciomercato – per sfilare alla Juventus la leadership in Serie A, senza riuscirvi.

La partita della Dacia Arena rimanda la festa dei bianconeri e probabilmente aumenta il rammarico degli avversari che non hanno saputo approfittare dell’ultimo calo spropositato della squadra di Sarri. Basti pensare che nelle ultime cinque partite la Juventus ha lasciato per strada dieci punti: tanti, troppi per non far scattare l’ennesimo allarme stagionale.

Perché se la corsa scudetto appare ormai indirizzata – grazie a un girone d’andata impeccabile fino a quel 7 dicembre in cui arrivò la prima sconfitta stagionale all’Olimpico con la Lazio – in Champions League il percorso è ancora tutto da costruire, sin dalla prossima sfida con il Lione (in programma il 7 agosto allo Stadium) in cui bisognerà ribaltare l’1-0 dell’andata per guadagnarsi il biglietto aereo con destinazione Lisbona per i quarti di finale.

Quello europeo sarà effettivamente il banco di prova più autentico per il progetto tecnico di Sarri, indebolito fino a questo momento dalle puntuali e preoccupanti scivolate della squadra nei momenti decisivi della stagione: o nell’approccio e nella gestione del vantaggio in un match.

In Champions non sarà concesso neanche il minimo errore. Ed è evidente che la Juve dovrà quantomeno migliorare il percorso della passata stagione e avere un approccio all’altezza delle ambizioni del club. Sarà proprio quello, con ogni probabilità, il vero misuratore della prima stagione di Sarri alla Juve. Che per adesso, tra alti e bassi, non convince ancora.