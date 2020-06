Juve, finale centrata: la Coppa Italia può essere il primo trofeo di Sarri in bianconero

La Juve è lontana da quella che può e deve arrivare fino in fondo alla stagione. Il bicchiere di Sarri, però, resta mezzo pieno dalla prima serata allo Stadium nella Fase 2 del calcio italiano perché il primo obiettivo è stato centrato. “L’importante era andare in finale di Coppa Italia” ammette Leonardo Bonucci, ben consapevole che la strada per la forma migliore è abbastanza lunga. Novanta minuti senza reti per i bianconeri, con un calcio di rigore sbagliato da Ronaldo (palo) e un uomo in più che specie nella seconda frazione di gioco non ha fruttato granché di beneficio. Alla fine anche il “nuovo” calcio ai tempi del Coronavirus ha rischiato di mandare fuori strada i protagonisti. “Con queste cinque sostituzioni mi sono fatto prendere dall'entusiasmo, ma cambiarne tre in un colpo solo rischia di squilibrare la squadra e rischi di pagarlo – ha ammesso Sarri -. È un rischio che abbiamo corso anche noi, forse le dovevo razionare in più frazioni le sostituzioni”. Pollice insù per un buon avvio di gara, la buona prestazione di Bentancur specie in pressione durante la fase di non possesso, la solidità difensiva e il ritorno in campo di Khedira e Douglas Costa dopo un lungo periodo di inattività perché infortunati prima dell’interruzione per l’emergenza sanitaria: tutti elementi da cui si potrà ripartire nella preparazione della finale di Coppa Italia contro una tra Napoli e Inter.