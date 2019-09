Juve, finalmente bocce ferme: a Sarri il fardello della gestione

Fonte: inviato a Torino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La scelta è caduta su Emre Can. É lui l’escluso di lusso dalla lista UEFA della Juventus, che taglia anche capitan Giorgio Chiellini (ieri sottoposto a intervento chirurgico e di rientro tra circa sei mesi) e come prevedibile Mario Mandzukic. Quest’ultimo aveva respinto con forza le offerte pervenute negli ultimi giorni di mercato, proprio come il centrocampista della Nazionale tedesca.

Effetti di una rosa che conta con Pjaca e Perin - entrambi alle prese con i rispettivi recuperi da un infortunio – ben cinque esuberi per le regole della Champions League. A Sarri il fardello della gestione, soprattutto per Emre Can, evidentemente sgonfiato col passare delle settimane da titolare a riserva.

Da oggi torneranno al lavoro alla Continassa gli elementi non impegnati con le proprie Nazionali: si tratta di Buffon, Pinsoglio, Danilo, Rugani, Khedira, Pjanic, Rabiot, Douglas Costa, Mandzukic e Higuain (in attesa del rientro di Ramsey e De Sciglio). Abbastanza, insomma, per cominciare a provare qualche nuova situazione di gioco, magari da proporre già con la Fiorentina alla ripresa, quando è previsto l’esordio in panchina di Maurizio Sarri.

Da quel momento ci sarà poco tempo per le analisi e le sperimentazioni: mercoledì 18 settembre sarà tempo di Champions, con il primo atto contro l’Atletico Madrid, al Wanda Metropolitano. Serviranno idee chiare e armonia di gruppo, senza interferenze negative di alcun tipo. Ecco perché sarà importante sin da subito far sentire protagonista della stagione anche chi è rimasto fuori dalla lista Champions, collezionando probabilmente con un minutaggio superiore in campionato.