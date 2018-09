Juve, finalmente Dybala: "Il gol mi dà fiducia e mi aiuta a rischiare"

© foto di www.imagephotoagency.it

Dybala è tornato a fare il Dybala: l'ha dimostrato sul campo con un gol e una prestazione di altissimo livello, prima di ribadirlo su Instagram subito dopo la rete che, assieme a quella di Matuidi, ha deciso il match contro il Bologna vinto 2-0 allo Stadium dai bianconeri. "I'm back! Felice per il gol ma soprattutto per la vittoria". E dopo il gol, come per magia, sono tornate anche le sue solite giocate di classe. Come se la rete l'avesse, in un certo senso, liberato di un peso tra i piedi e nella testa: "Segnare aiuta nella fiducia, per poi rischiare di più nelle giocate che magari ti escono bene e ti danno ancora più fiducia. Però preferisco, a volte, fare una bella partita, con cose di qualità. Poi il gol arriva da solo, ma in quel senso preferisco una partita così" le parole della Joya nel post gara ai microfoni di RMC Sport. "Abbiamo vinto e continuiamo su questa striscia di vittorie - ha aggiunto l'argentino-. Ripeto, sono contento per il gol: mi aiuta a stare più sereno, a pensare a dare il meglio per la squadra e per i miei compagni, restando sempre a disposizione del mister e cercando di continuare al meglio. Oggi ho fatto una bella partita, al di là della rete, ed è quello che mi importa di più".