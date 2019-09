Juve, Fiorentina e Atletico nel mirino: da oggi si comincia a fare sul serio

Fonte: inviato a Torino

Da oggi, per la Juve di Sarri, si tufferà nel primo lungo filotto di partite di questo inizio stagione. Un percorso entusiasmante, difficile, durante il quale la squadra dovrà prendere presto la fisionomia più gradita al nuovo allenatore.

Si comincia oggi alla Continassa, dove rientreranno pian piano anche tutti i nazionali. Sabato la prima sfida, al Franchi, contro la Fiorentina: dovrebbe essere anche l’esordio di Sarri sulla panchina bianconera, dopo l’assenza con Parma e Napoli a causa di una polmonite.

Sarà una trasferta pesante, che richiederà un dispendio di energie mentali sopra la media. Come spesso accade, infatti, i viola giocheranno contro i bianconeri la partita della vita, trascinati dal loro pubblico che attende anche la prima gioia della stagione.

Non il battesimo più morbido per Sarri, insomma, a pochi giorni dall’inizio del cammino europeo in Champions con l’Atletico Madrid, al Wanda Metropolitano. In tal senso, il tecnico potrebbe anche decidere di far ruotare gli uomini nelle diverse gare in calendario, al fine di ottenere comunque dalla squadra la massima resa.

In molti si candidano per essere protagonisti in campo, le tante partite in programma daranno verosimilmente spazio a tutti. Anche a chi, banalmente, appare più estraneo al nuovo progetto tecnico rispetto ad altri, ma potrebbe tornare utile in una logica di rotazione. Da oggi si comincia: il lavoro e l’entusiasmo saranno le colonne portanti della prima lunga parentesi stagionale.