Juve-Fiorentina, Emre Can in viola può scongelare i rapporti. E Chiesa

© foto di Federico Gaetano

L'edizione odierna di Tuttosport analizza il possibile asse di mercato tra Fiorentine e Juventus che potrebbe coinvolgere, già a partire dalla prossime settimane, anche un calciatore del calibro di Emre Can. Il club viola, infatti, vuole affiancare a Ribery un altro grande giocatore internazionale, e l’idea sarebbe quella di un prestito fino alla fine della stagione. Un’opportunità per il tedesco di scendere in campo con regolarità senza rischio di perdere l’Europeo con la Germania, e per la Juventus di vedere valorizzato il giocatore che, finito ai margini nel progetto di Sarri rischia una seria svalutazione.

I contro - Emre Can guadagna 7 milioni netti a stagione e, anche solo per sei mesi, ne costerebbe 7 lordi alla Fiorentina: cifra fuori dai parametri viola, che dovrebbe essere almeno parzialmente coperta dalla Juventus. E la Juventus, da parte sua, potrebbe preferire una cessione immediata del tedesco, monetizzando tutto e subito, magari accordandosi con il Borussia Dortmund che ha dimostrato un certo interesse.

Disgelo - Il discorso verrà affrontato, anche solo come ipotesi, nelle prossime settimane. In questo modo potrebbe esserci il disgelo nei rapporti di mercato fra la Juventus e la Fiorentina, surgelati quest’estate dall’invalicabile muro eretto da Commisso e Barone per difendere proprio Chiesa dall’assalto bianconero.