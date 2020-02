Juve-Fiorentina, i voti ai tecnici: Sarri vince ma Iachini può recriminare

© foto di www.imagephotoagency.it

Successo per 3-0 della Juventus contro una buona Fiorentina. Probabilmente troppo pesante il risultato finale per i viola che avrebbero meritato almeno un gol e sicuramente qualcosa in più per l'atteggiamento messo in campo dal primo all'ultimo minuto. Tanta rabbia in casa gigliata per il secondo rigore concesso alla Juve, che di fatto ha chiuso la partita.

MAURIZIO SARRI 6 - La sua Juventus non è brillante e per larghi tratti della partita ha fatto molta fatica contro la Fiorentina. Ottima la scelta del tecnico di mandare in campo Douglas Costa dal 1', bene anche Rabiot a centrocampo al posto di Matuidi. Alla fine, come sempre, la cosa che conta più di tutte è la vittoria e anche oggi la Juve ha fatto il suo dovere.

BEPPE IACHINI 6,5 - Il 3-0 è davvero troppo pesante per la sua Fiorentina che è arrivata a Torino senza paura e con la voglia di giocarsela. Pur in emergenza il tecnico viola ha mandato un campo una formazione di tutto rispetto con Ghezzal ad agire da mezzala. Non riesce a far cambiare marcia alla sua squadra con i cambi ma nel momento di massimo sforzo è arrivato il secondo rigore che ha chiuso la sfida.