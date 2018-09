Juve, formato fuga: CR7 si sblocca, Douglas Costa perde la testa

© foto di www.imagephotoagency.it

Cristiano Ronaldo si sblocca, la Juve continua a vincere e Douglas Costa perde la testa. Sta tutta qui la partita dei bianconeri contro il Sassuolo allo Stadium: la doppietta di CR7 porta il suo sigillo sul campionato italiano e regala ai bianconeri la quarta vittoria consecutiva in campionato. Punteggio pieno, vetta solitaria e prove di fuga sul Napoli, che resta a -3. Nel finale, però, Douglas Costa, entrato nella ripresa, rovina la festa e, dopo essersi fatto ammonire per un fallo su Di Francesco, litiga col giocatore neroverde e gli sputa in faccia. Il tutto due minuti dopo la rete dei neroverdi che accorcia le distanze. "Mi dispiace per Douglas Costa, è un ragazzo tranquillo e la partita era ormai finita" ha detto Massimiliano Allegri nel post partita ai microfoni di RMC Sport. "Emre Can? Ha fatto una buona partita - ha aggiunto il tecnico - finché ha tenuto fisicamente, sono contento. Non siamo mai andati in sofferenza, abbiamo continuato a cercare il gol con frenesia e abbiamo un po' giocato singolarmente. Sono contento per Ronaldo, il secondo gol è stato molto bello".