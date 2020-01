Juve, forte l'idea di scambio Rakitic-Bernardeschi: contatti tra le parti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nelle ultime ore, soprattutto da Barcellona, sono tornate a farsi insistenti le voci sui contatti tra la Juventus e il club blaugrana per uno scambio Rakitic-Bernardeschi; un'operazione che non si concretizzò in estate, durante l'ultimo giorno di mercato, per un oneroso conguaglio chiesto dallo stesso Barcellona. Le due parti sarebbero tornate a dialogare, nonostante le smentite arrivate da Torino, e potrebbero esserci sviluppi nei prossimi giorni. Lo riporta Sky Sport.